I tamponi positivi al rientro del tour

La band si trova al momento in pausa per riposarsi dopo mesi intensi di tour promozionali in giro per il mondo, che li hanno portati a esibirsi da ultimo negli Stati Uniti. Tutti e sette i membri della boy band avevano già fatto ritorno in Sud Corea quando Suga, RM e Jin sono risultati positivi. Suga, riporta Variety, era arrivato nel Paese d’origine lo scorso 23 dicembre ed è risultato positivo al Covid il giorno successivo, alla vigilia di Natale. Poche ore dopo è arrivato l'esito del tampone di RM, che da giorni stava già osservando un periodo di autoisolamento. L’ultimo, in ordine di tempo, a scoprire di avere il Covid è stato Jin, tornato in Sud Corea lo scorso 6 dicembre. Dopo due test negativi ha iniziato a sviluppare sintomi simili a quella dell’influenza. Si è così sottoposto a un terzo tampone, dall’esito positivo.