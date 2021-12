Covid, Jovanotti è positivo: “Test rapidi non così efficaci”

Jovanotti: “Test rapidi non sono così efficaci”

Indossando un pigiama natalizio a quadri rossi e blu, l'artista si fa vedere in varie zone della casa, dal salotto alla camera. “È un'influenza di quelle toste”, dice descrivendo il Covid. Poi lancia pugni in aria come a voler scacciare il virus: “Vai via dai, ci sono posti migliori”, dice. In un’altra storia parla dell’efficacia dei tamponi antigenici: “Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzioni”. Jovanotti dice che anche Nicola Savino è positivo: “Mi ha chiamato Savino e mi ha detto: 'Stamattina ero negativo poi mi sono fatto il molecolare e sono positivo'”.