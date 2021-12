Zendaya, la dedica a Tom Holland con uno scatto dell'infanzia

L’attrice statunitense, classe 1996, ha scritto su Instagram: “Il mio Spider-Man, sono così orgogliosa di te, alcune cose non cambiano mai e per fortuna”

Nelle scorse ore l’attrice statunitense , classe 1996 , ha condiviso un post per la sua dolce metà sul profilo Instagram che conta più di 110 milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, backstage, servizi fotografici, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Spider-Man: No Way Home ha finalmente fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane. Tom Holland è quindi tornato sul grande schermo nei panni di Peter Parker, al suo fianco anche Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange e Zendaya in quello di Michelle Jones.

La prima immagine è una foto recente dell’attore nei panni del supereroe, la seconda un tenero scatto del passato in cui l'artista appare mascherato proprio da Spider-Man, questo il testo presente nella didascalia: “Il mio Spider-Man, sono così orgogliosa di te, alcune cose non cambiano mai e per fortuna”.

Nel giro di poco tempo gli scatti hanno ottenuto numerosi commenti positivi contando in un giorno più di dodici milioni di like.