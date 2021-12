Scala, contagi nel corpo di ballo: slitta "La Bayadère"

L'inaugurazione della stagione della danza, prevista per il 15 dicembre, sarà rinviata a causa dei casi di contagio, 14 in tutto, riscontrati tra i danzatori e il personale impiegato nella messa in scena del celebre balletto

Slitta l'inaugurazione della stagione di danza al Teatro alla Scala prevista per il 15 dicembre con "La Bayadère". Niente inaugurazione e niente anteprima giovani il 14 dicembre. Dopo gli ultimi tamponi effettuati, è infatti salito a 14 il numero delle persone positive tra il corpo di ballo e il personale coinvolto nella produzione risultati positivi al Covid. Ats ha disposto la quarantena per il restante personale coinvolto che ha avuto contatti con loro. Di conseguenza "La Bayadère" slitterà.

Una produzione tanto attesa che doveva segnare la ripartenza anche della stagione del Balletto, dopo il "Macbeth" di Giuseppe Verdi con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore che ha inaugurato il 7 dicembre quella della lirica.



Per vedere il capolavoro di fine Ottocento sul palco del Piermarini, che sarà presentato nella versione creata da Rudolf Nureyev (mai portata in scena da nessuna compagnia se non dall'Opéra di Parigi) con un nuovissimo allestimento firmato da Luisa Spinatelli, bisognerà dunque aspettare ancora. Il balletto è in cartellone fino all'8 gennaio.