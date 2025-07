The Walking Dead: Dead City, da lunedì 14 luglio su Sky e NOW

Dal 14 luglio su Sky e NOW arriva Dead City, nuovo capitolo dell’universo The Walking Dead. Protagonisti Maggie e Negan in una Manhattan post-apocalittica. La seconda stagione sarà disponibile dal 4 agosto

Debutta il 14 luglio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW la prima stagione di The Walking Dead: Dead City, nuovo spin-off della celebre saga ispirata alla graphic novel di Robert Kirkman. Ambientata in una Manhattan isolata e devastata, la serie propone una nuova avventura nel mondo post-apocalittico già esplorato dalla serie madre. La seconda stagione sarà disponibile dal 4 agosto su Sky Atlantic, con tutti gli episodi disponibili.

Maggie e Negan: alleanza forzata tra vecchi nemici La serie vede protagonisti Maggie Greene (Lauren Cohan) e Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), due figure storiche del franchise, costrette a collaborare per affrontare una missione pericolosa. Ambientata anni dopo gli eventi della serie originale, Dead City li ritrova in una Manhattan infestata da vaganti e dominata da anarchia e terrore. Il viaggio nella città abbandonata mette in luce non solo i pericoli del presente, ma anche i traumi irrisolti del loro passato, che minacciano di compromettere la fragile alleanza.