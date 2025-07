Festival di Spoleto 2025, edizione da record

Un successo artistico e di pubblico

L’edizione 2025 ha ospitato 67 spettacoli per un totale di 106 repliche, con una media di riempimento delle sale superiore al 90%. A questi si aggiungono le 100 repliche, tutte sold out, dell’installazione Flux al Complesso monumentale di San Nicolò. In totale, oltre 784 artisti provenienti da 53 compagnie hanno animato la città, supportati da uno staff di 280 persone.

Tra gli appuntamenti più acclamati, Hadrian di Rufus Wainwright ha inaugurato il Festival con una riflessione sull’identità e l’amore queer, mentre The Great Yes, The Great No di William Kentridge ha affrontato i temi del colonialismo e della giustizia sociale. Grande successo anche per Woyzeck del Berliner Ensemble, diretto da Ersan Mondtag, che ha portato in scena una potente denuncia contro la violenza di genere.

Piazza Duomo si è confermata cuore pulsante della manifestazione, ospitando eventi da 1.500 a 2.400 spettatori, tra cui il concerto Novecento: il duello con Alessandro Baricco, Stefano Bollani ed Enrico Rava, trasmesso in diretta su Rai 5. Il concerto finale, sold out da settimane, ha visto la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer eseguire la Quinta Sinfonia di Mahler, suggellando la chiusura del Festival e del mandato di Veaute.