Open , inno alla libertà creativa, catapulta il pubblico in una nuova dimensione in cui umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa ed emozione scenica.

La danza di Ezralow

approfondimento

Prima della Scala, Meyer: "Tanti grandi teatri chiusi, è un miracolo"

Dai primi anni 2000 è consuetudine di Daniel Ezralow lavorare con due gruppi fissi composti da otto ballerini italiani e americani, che interscambia a seconda delle esigenze produttive dello spettacolo, che sia a teatro o in televisione.

Ogni ballerino selezionato nel corso degli anni si è sempre distinto per la capacità di fondere una varietà̀ di stili - danza classica, contemporanea, acrobatica e anche street dance -, per la musicalità̀ e per un’ineccepibile preparazione tecnica in grado di soddisfare le aspettative artistiche di Daniel Ezralow.

Ezralow Dance è stata in tour in tutto il mondo e alcuni dei suoi componenti hanno anche partecipato a grandi eventi tra cui l’apertura dei Giochi Olimpici invernali a Sochi nel 2014.

In occasione del tour italiano di Open 2021 Ezralow si avvarrà di otto ballerini italiani. Lo scorso 30 settembre Daniel Ezralow ha partecipato all’apertura dell’Expo 2021 a Dubai.