Ampia partecipazione ieri 6 settembre a VIETATO L'INGRESSO, progetto inedito che ha visto diciassette grandi studi di progettazione e di design interpretare e dare nuova vita ai diciassette camerini del TAM Teatro Arcimboldi Milano. L’iniziativa si concluderà con un contest a votazione del pubblico che aggiudicherà al vincitore, come premio finale, l’incarico della ristrutturazione del “Camerino Muti”, dedicato al celebre Maestro d'orchestra che per primo l’ha inaugurato all'apertura del teatro

Show Bees e TAM Teatro Arcimboldi Milano hanno ufficialmente presentato VIETATO L’INGRESSO, l’iniziativa speciale che ha permesso al Teatro Arcimboldi di riaprire al pubblico e agli artisti in modo non convenzionale, dopo un anno di chiusura forzata, sviluppando straordinarie collaborazioni con alcune delle più rilevanti voci creative di design, architettura e interior. Ideatore e curatore del progetto è Giulia Pellegrino, figura trasversale nel mondo del design e dell’architettura. Il Teatro Arcimboldi, ambizioso progetto dell’Architetto Vittorio Gregotti, fondatore del celebre studio Gregotti Associati International, mantiene così la propria vocazione verso quelle forme d’arte contemporanea che lo hanno reso un luogo iconico della vita culturale di Milano.

Il progetto "VIETATO L'INGRESSO"

VIETATO L’INGRESSO è un progetto totalmente inedito che ha coinvolto prestigiosi studi dell’Interior Design milanese i quali hanno dato nuova vita ai diciassette camerini del teatro, luoghi magici e segreti dove attori, cantanti, ballerini, musicisti si preparano a entrare in scena. L’iniziativa si concluderà con un contest a votazione del pubblico che aggiudicherà al vincitore, come premio finale, l’incarico della ristrutturazione del “Camerino Muti”, dedicato al celebre Maestro d'orchestra che per primo l’ha inaugurato all'apertura del teatro.

Diciassette studi di progettazione hanno dato nuova anima ai camerini del TAM

Diciassette studi di progettazione hanno aderito con entusiasmo e generosità decidendo di adottare uno dei camerini del teatro con l’obiettivo di dare una nuova anima a quei locali simili per funzione, ma tutti diversi, come le storie che al loro interno prendono vita: uniche, intense, irripetibili. VIETATO L’INGRESSO vuole essere un incrocio di esperienze, emozioni, percezioni che si rafforza grazie ad un'esplosione di metodi e processi creativi che si uniscono uno con l’altro nella creazione di suggestioni e racconti di vita. Il progetto è avvenuto con il supporto di partner tecnici, aziende e maestranze grazie ai quali i lavori non hanno avuto alcun impatto sull’economia del teatro. Un esempio virtuoso di come, in un momento di gravissima difficoltà per il settore teatrale, l’Arte arriva in sostegno dell’Arte. Due mondi dove singoli elementi apparentemente insignificanti, fusi fra loro, generano emozioni uniche, intense, eterne e dove l’individuo viene avvolto e stravolto, per uscire, in qualche modo, diverso rispetto a quando era entrato.