Arte, Musica, Danza: il Teatro degli Arcimboldi riapre e riparte

Dopo 15 mesi di chiusura forzata, il Teatro degli Arcimboldi è pronto a ripartire. Più forte di prima, ma soprattutto con una programmazione poliedrica e internazionale, che spazia dalla danza al teatro, ma anche a stand up comedy e musical. L’obiettivo è “vivere” sempre più il teatro che sarà aperto da mattina a sera tardi. Per spettacoli, ma anche per concerti la mattina, mostre, appuntamenti di design e apertivi in musica. La stagione è al via: il TAM non vede l'ora di accogliere i suoi ospiti

“Quindici mesi fa l’inizio di in lungo vuoto emotivo. Ma in questo periodo così lungo non c’è stato giorno in cui non abbiamo pensato a come progettare questo nuovo teatro”. Marzia Ginocchio di Show Bees, società che ha preso in gestione il Teatro degli Arcimboldi, apre con queste parole la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del TAM. Una ripartenza che si fonda proprio sui tre pilastri, essenziali, che identificano al meglio il Teatro milanese: Teatro, Arte, Musica. Tutti presenti nella prossima programmazione, poliedrica e internazionale, che guarda alla storia della danza e della musica, ma osserva con attenzione la contemporaneità e come un teatro si possa veramente “vivere”.

La programmazione

Il calendario completo potrà essere presentato solo a settembre ma qualche anticipazione è già stata data. Ad ottobre il musical Ghost, seguito da Rocky Horror Show. Arriverà il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala con Il Don Chisciotte di Nureyev. Nel giugno 2022 per la prima volta sul palco in Italia ci sarà John Cleese, nel tour di addio alle scene del comico inglese, leggendario membro dei Monty Python e creatore della serie cult inglese Fawlty Towers. Il mese successivo sul palcoscenico Jimmy Carr, uno dei personaggi televisivi più noti in Europa.