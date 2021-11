Diletta Leotta ha già fatto l'albero di Natale: "Porta allegria"

L'albero di Natale di Diletta Leotta è stato realizzato dalla celebre organizzatrice di eventi Silvia Slitti , che ha condiviso l'opera anche sul suo profilo. “Basta un po’ di Natale per portare allegria in casa” ha scritto Diletta sul social, ringraziando poi la event e wedding planner per il lavoro svolto. Per la foto la conduttrice di DAZN ha scelto di indossare un paio di jeans e un body rosso aderente, in tema natalizio.

Diletta Leotta, attrice per spot

Recentemente abbiamo visto Diletta Leotta anche in una celebre pubblicità di intimo, dove la conduttrice interpreta una scienziata. “Mi diverte moltissimo, ero molto contenta quando ho lotto lo script. Faccio un lavoro che non mi consente di dare troppo spazio all'autoironia, purtroppo. Quando mi capitano occasioni così, sono molto felice. Sul set ci siamo divertiti molto: quella che vedete sul finale, è una risata vera” ha dichiarato lei a Vanity Fair. Un piccolo passo verso il mondo della recitazione. “Ci penso eccome. Il 16 dicembre uscirà il mio film con Alessandro Siani: il set mi diverte tantissimo, che sia per un film o per uno spot. Mi piace l'atmosfera, il gioco di squadra, il gruppo di persone che fa un lavoro enorme, per più giorni, tutti assieme, anche per una semplice pubblicità di 30 secondi. Sono contenta di poter crescere così tanto, anche umanamente, a ogni esperienza professionale che faccio”. E poi ancora: “Bisogna essere versatili, nella vita.

Non si può andare sempre e solo in una direzione. Amo spaziare, sperimentare, provarmi in nuovi ruoli. Anzi, sono convinta che tutto serva ad arricchirlo, il curriculum. Conoscere tante sfaccettature di te, ti permette di dare il massimo in ogni cosa che puoi ritrovarti a fare, no?”. Diletta ha poi rivelato cosa si augura per il 2022: “Che si possa tornare a vivere con più tranquillità, a cominciare dai momenti di festa che si avvicinano. Che si possa tornare a essere sereni anche in viaggio, per esempio. Che questo periodo così difficile che abbiamo passato, di grande riflessione, ci possa aiutare a fare meglio, in ogni cosa che potremo tornare a fare”.