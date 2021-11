La dedica di Lino Guanciale al figlio Pietro: "l'avventura più bella"

Dopo giorni in cui le indiscrezioni si rincorrevano ininterrottamente, è stato lo stesso Lino Guanciale a rompere gli indugi, dando a tutti i fan la bella notizia. È nato Pietro , il primo figlio dell’attore insieme alla moglie Antonella Liuzzi . Sui social una dolce dedica che i genitori hanno regalato al nuovo arrivato esprimendo tutta la loro felicità e ringraziando i fan dei tanti messaggi d’affetto ricevuti in questi giorni.

Queste le parole della dolce dedica che l’ex protagonista dell’acclamata serie L’Allieva, ha voluto lasciare in regalo al figlioletto appena nato, invitandolo a essere sempre curioso nella vita e pieno di gioia e gratitudine verso gli altri : “14/11/2021. Benvenuto... Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”. Una grande gioia per l’attore e la moglie che, dopo giorni di indiscrezioni, hanno scelto di confermare proprio sui social la notizia con un bel messaggio e la fotografia della culla in cui il piccolo riposa e assapora i primi istanti di vita.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, la storia d’amore

Come per la nascita del piccolo Pietro, anche il matrimonio con la moglie Antonella, nel luglio del 2020, è stato raccontato dall’attore proprio per mezzo social, dove Guanciale ha condiviso una dolce foto dei neosposi abbracciati e in abiti da cerimonia. Legati ufficialmente dal 2018, è stato sempre Lino a svelare alcune indiscrezioni su come abbia conosciuto la donna della sua vita. I due si sarebbero incontrati per la prima volta in una libreria romana dove Lino stava cercando volumi utili al suo lavoro di interprete cinematografico e Antonella stava facendo lo stesso in qualità di Program Coordinator per il Master in Corporate Finance alla SDA Bocconi School of Management di Milano. Proprio da lì è iniziato lo scambio di battute, il cosiddetto “colpo di fulmine” che in poco più di due anni li ha poi portati felicemente al grande passo di un matrimonio e di una famiglia.

Perché il figlio di Lino Guanciale si chiama Pietro

Una scelta, quella del nome del piccolo Pietro, che agli occhi delle indiscrezioni non è apparsa del tutto casuale. Dal greco “roccia”, il nome del neonato è in realtà anche un omaggio a Pietro Liuzzi, suocero di Lino Guanciale e padre di Antonella, noto soprattutto nel mondo della politica italiana per essere un senatore del centrodestra e sindaco di Noci (Bari), dal 2003 al 2013.