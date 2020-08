Lino Guanciale: la festa di nozze (un mese dopo) VIDEO

L'attore e la moglie Antonella Liuzzi si sono sposati lo scorso 18 luglio a Roma. Sabato 29 agosto la coppia ha potuto festeggiare in una masseria a Polignano a Mare

Un video che sta girando sui social mostra un romantico momento della festa di nozze di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. I due si erano sposati il 18 luglio a Roma presso il Palazzo del Campidoglio ma hanno deciso di festeggiare oltre un mese dopo, il 29 agosto, in una masseria a Polignano a Mare. Lino Guanciale e Antonella, festa di nozze ad un mese dal sì Nel video che gira sui social si vede la coppia danzare sulle note di "Moon River". Lino e Antonella hanno scelto di indossare gli stessi abiti eleganti del matrimonio, nonostante sia passato più di un mese dal giorno del sì. La neo signora Guanciale si è presentata anche con la stessa acconciatura del giorno delle nozze, un romantico semi raccolto.

Diversi i volti noti presenti al ricevimento, tra i quali Valentina Romani, collega di Guanciale nel cast de L'Allieva. Assente invece Alessandra Mastronardi, impegnata ad un evento Unicef a Capri. La location scelta per la festa di nozze è stata quella del Borgobianco Resort & Spa, una lussuosa masseria sull’alta cima della scogliera di Polignano a Mare. Nel corso della serata si è esibita anche una ballerina di pizzica, tipico ballo salentino. Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Liuzzi Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale, è originaria di Noci, in provincia di Bari, e non appartiene al mondo dello spettacolo. È figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà che è stato sindaco per due mandati della città di Noci. Antonella è un'insegnante e ha una cattedra di Finanza presso l'Università Bocconi di Milano. Inoltre, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere. Antonella in passato ha lavorato anche a Hong Kong e ha conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale.

Secondo alcuni rumors Antonella Liuzzi sarebbe incinta: per questo motivo i due avrebbero organizzato le nozze lampo, per poi festeggiare con più calma un mese dopo. Avendo indossato però lo stesso abito della cerimonia, è probabile che i rumors siano infondati. Lino Guanciale però è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata: lo scorso anno, a luglio, decise di uscire allo scoperto con Antonella (via social) pubblicando una foto in occasione della Giornata mondiale del bacio. La relazione però pare andasse avanti già da diversi mesi.