Lino Guanciale si è sposato: la foto del matrimonio

Che Lino Guanciale si sarebbe sposato, nessuno lo immaginava: i fan, ma neppure la stampa. Eppure, l’attore classe 1979 celebre (soprattutto) per la fiction “L’Allieva” al fianco di Alessandra Mastronardi ( FOTO ), ha sorpreso tutti. Pugliese, originaria di Noci, la donna a cui ha detto sì è Antonella Liuzzi , figlia dell'ex sindaco e senatore Piero Liuzzi e Program coordinator del master in Corporate finance alla Bocconi School of Management di Milano.

Lino Guanciale e l’amore per Antonella Liuzzi

Quello tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è un amore vissuto lontano dai riflettori, e anche dai social. Pochissime sono le immagini che li ritraggono insieme, ancora meno le paparazzate. Tuttavia, di quella storia l’attore ha parlato. Seppure velatamente. “Ho sempre saputo che per me fra le cose essenziali della vita c'è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Prima c'era il lavoro, l'entusiasmo delle nuove esperienze, il carattere forte da limare con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più normale, rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”, raccontava a Visto qualche tempo fa.

Del resto, Guanciale è un vip un po’ atipico. Nell’ambiente lo conoscono come un workaholic, che pensa solo al set, non va ai party ed è restio alle interviste. Amico delle donne da sempre, ha raccontato a Vanity Fair: “Da piccolo ero molto chiuso, non avevo le passioni dei maschietti della mia età, leggevo già tanto, ero curioso di altre cose, avevo un’altra sensibilità e stavo molto con le mie compagne”. Femminista (“Sono attento alla tematica della parità di genere e ho firmato il manifesto delle attrici del cinema italiano”, ha detto), non ama definirsi un sex symbol. E si dice ancora oggi stupito dell’affetto delle sue fan.