Will Smith ha perso 10 kg e ha documentato tutto su YouTube

Si intitola “The Best Shape of My Life” ed è la web serie uscita poche ore fa sulla celebre piattaforma di video in rete che vede l'attore protagonista. È stato seguito step by step in un percorso che l’ha portato a dimagrire di parecchi chili, quasi una decina. Oltre alla perdita di peso, il divo ha incominciato anche un viaggio interiore alla ricerca di se stesso

Vi ricordate di quando Will Smith ha mostrato la sua pancetta post-lockdown nel maggio 2021, dichiarando "Amo questo corpo ma voglio sentirmi meglio”?

In molti hanno gridato al self acceptance, al fat acceptance e via dicendo, anche se i più cinici avevano fin da subito insinuato che qualcosa stesse bollendo in pentola… Non una pastasciutta, dato che nei piani dell'attore c'era in programma la perdita di parecchi chili, da documentare in una serie web per YouTube.



Infatti Will Smith ha deciso di trasformare la sua pancetta nel proverbiale grasso che cola, rendendosi il Re Mida di se stesso e tramutando in oro i suoi rotolini.



Poche ore fa, l'8 novembre 2021, è uscita sulla celebre piattaforma di video in rete la docuserie che lo vede protagonista di un percorso grazie al quale è riuscito a perdere la bellezza di 10 kg. Alcune testate riportano 20 chili ma è un dato scorretto: si tratta di 20 pounds, ossia di 20 libbre che equivalgono, per l’esattezza, a 9,07 chilogrammi.

La web serie su YouTube non parla soltanto di perdita ponderale ma racconta anche ciò che ormai se si parla di Will Smithnon si può non trovare: anche in questo suo nuovo progetto, il viaggio interiore alla ricerca di sé è tra i fini ultimi dell'interprete.



La web serie si intitola “The Best Shape of My Life” ed è un progetto YouTube originals diviso in sei parti, ciascuna delle quali arriverà direttamente sul canale personale di Will Smith.



Potete guardare il trailer ufficiale della web serie “The Best Shape of My Life” nel video che trovate in fondo a questo articolo.