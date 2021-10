Ironia, brio, virtuosismo, ritmi gitani, mulini a vento e atmosfere oniriche. Il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano torna in scena con “Don Chisciotte”, il primo balletto classico intero rappresentato dall’inizio della pandemia. Un capolavoro che segna anche il ritorno della compagnia al Teatro degli Arcimboldi, nato nel 2002 proprio per accogliere la Scala durante la ristrutturazione e palcoscenico anche de "La Scala in città" la scorsa estate.

Siamo stati alle prove e abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti.

“Dopo tanto tempo affrontare un balletto così ricco, così pieno, è stato un lavoro doppio per noi ma avevamo anche una grande motivazione e una grande voglia di farlo. In questi mesi c’è mancato tanto” sottolinea la prima ballerina Martina Arduino. Mesi in cui la Scala ha sempre cercato di portare avanti una programmazione mettendo in scena spettacoli in streaming in cui sono stati rappresentati degli assaggi anche del "Don Chisciotte", come il celebre passo a due del terzo atto o il quadro del sogno. Ora però, tornati dal vivo e con la capienza al 100% nei teatri, la danza può tornare a esprimersi in tutta la sua potenza.