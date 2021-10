Scala, con il Barbiere di Siviglia si torna a capienza piena. VIDEO

Dopo un anno e mezzo di spettacoli in streaming o con un numero ridotto di spettatori, per la prima volta al Piermarini si possono rioccupare tutti i 2000 posti disponibili. Una serata che è si è trasformata in una vera e propria festa. “Siamo felici e sentiamo da parte del pubblico una grande voglia di essere qui. Non poteva accaderci di meglio perché questo momento tanto atteso è arrivato con un’opera che è davvero una celebrazione del ritorno a teatro” sottolinea a Sky Tg24 il sovrintendente Dominique Meyer Condividi:

È il primo spettacolo a capienza piena nel tempio della lirica. Il primo dopo tanti mesi di streaming e recite con un numero di spettatori ridotto. Niente più distanziamento tra le persone che possono ora occupare tutti i 2000 posti disponibili del Teatro alla Scala grazie al decreto legge in vigore dall’11 ottobre.

“Siamo felici, non abbiamo rimorsi. Siamo stati intesi dal governo e sentiamo una grande voglia del pubblico di tornare a teatro. Tanti hanno superato la paura, anche grazie al green pass e alla mascherina che continuiamo a tenere” sottolinea a Sky Tg24 il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer (l'intervista integrale nel video in fondo all'articolo).

La festa per il ritorno di un teatro pieno approfondimento Il Barbiere di Siviglia in scena alla Scala di Milano: foto e trama Un momento di festa che arriva con il Barbiere di Siviglia diretto da Riccardo Chailly (VIDEO), uno spettacolo dal valore fortemente simbolico. Si tratta infatti della prima nuova produzione con pubblico in sala dall’inizio della pandemia, la prima dell’era Meyer arrivato alla guida del Piermarini poco prima che iniziasse l’emergenza sanitaria. Il capolavoro di Rossini, secondo titolo di un trittico dedicato al compositore dopo “L’Italiana in Algeri” e prima de “Il turco in Italia”, viene presentato in chiave nuova con un’ambientazione pensata da Leo Muscato che trasferisce la storia proprio in un teatro con Figaro che è il factotum della compagnia e Rosina una ballerina. “Non poteva accaderci di meglio. Questa riapertura con il pubblico al 100% arriva con uno spettacolo che porta sulla scena il teatro nel teatro. È davvero una celebrazione del ritorno a teatro” spiega il sovrintendente Meyer

Un’opera buffa, caratterizzata da una gioia contagiosa che è stata accolta da quella forte esplosione di applausi a cui non eravamo più abituati.