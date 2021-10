Teatro alla Scala, prima mondiale di Madina con Roberto Bolle. VIDEO

La nuova creazione che unisce canto, teatro e danza, su composizione musicale di Fabio Vacchi e coreografia di Mauro Bigonzetti tratta da una storia vera di una giovane kamikaze che sceglie di non morire, è stata accolta da oltre 11 minuti di applausi. Un’incredibile prova per tutto il corpo di ballo. Protagonisti Roberto Bolle e Antonella Albano Condividi:

Violenza, terrore, distruzione ma anche la possibilità di scegliersi un destino diverso. Madina, presentata in prima mondiale alla Scala, è un’opera complessa come l’ha definita in conferenza stampa il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer. Una nuova creazione, su composizione musicale di Fabio Vacchi e coreografie di Mauro Bigonzetti, tratta dal romanzo “La ragazza che non voleva morire” di Emmanuelle de Villepin che ha curato anche il libretto. La storia vera di una giovane kamikaze senza riferimenti temporali o geografici.

“C’è un valore di denuncia – spiega Vacchi - la violenza è orrenda, indifendibile. Quando si parla di scontro di civiltà non è vero, le civiltà si incontrano non si scontrano. Sono le inciviltà che si scontrano. Sono le ideologie e gli estremisti e sono delle vere malattie dell’uomo”.

Una storia di resilienza approfondimento Il Barbiere di Siviglia in scena alla Scala di Milano: foto e trama Protagonisti Antonella Albano e Roberto Bolle. Lei riesce ad essere l’anima di Madina e ad entrare in un ruolo così complesso con una delicatezza e verità che rendono unica la sua interpretazione. Impressiona la trasformazione di Bolle in un ruolo così antitetico alla sua fisicità e presenza. Barba e capelli più lunghi, un tatuaggio (finto) che spunta, riesce ad essere il personaggio violento e crudele richiesto dalla sceneggiatura. “L’ho scelto perché a me piacciono i contrasti” spiega a Sky Tg24 il coreografo Mauro Bigonzetti. “Per me è stata una vera sfida essere Kamzan, lo zio di Madina che la costringe a suicidarsi, a immolarsi per salvare l’onore della famiglia. Ma lei decide di non uccidersi con la cintura esplosiva e di vivere” confessa l’étoile. “L’importanza di questo ruolo è proprio questo: il poter rappresentare la forza, il senso di resilienza, di vedere oltre la difficoltà in tutto quello che le succede” sottolinea Antonella Albano.