Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria ricoverata in ospedale

Le preoccupazioni non sono finite in casa Ferragni dove da qualche giorno sono tutti in tensione per la piccola Vittoria, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, ricoverata per un virus respiratorio contratto dalla bambina in forma lieve . La secondogenita dell'imprenditrice digitale e del rapper è sotto controllo medico, ma i genitori chiariscono che le sue condizioni non sono serie.

Vittoria “è stanca ma sta bene”

Starà per qualche giorno sotto osservazione la piccola Vittoria, la bimba di Chiara Ferragni e Fedez che qualche giorno fa ha compiuto sette mesi. La scorsa settimana la secondogenita dell'influencer e dell'artista ha mostrato alcuni sintomi influenzali, malessere accompagnato da febbre alta, descritti dai genitori nel loro consueto resoconto quotidiano via Instagram. Dopo un primo ricovero breve, effettuato lo scorso venerdì notte a Milano in pronto soccorso, dove la piccola è rimasta per circa dieci ore per un controllo approfondito, Vittoria era tornata a casa con mamma e papà per proseguire la sua guarigione. Qualcosa deve avere impensierito, però, la coppia che ha preferito riportare la bimba al pronto soccorso dove è stata consigliata la permanenza per qualche giorno, in via precauzionale: la bambina non è infatti in condizioni preoccupanti, rassicurano i genitori attraverso i loro profili ufficiali. Ecco il messaggio pubblicato da Chiara Ferragni per i suoi followers.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso e dovrà restare per qualche giorno in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”.

Le fa eco Fedez, sempre nelle Stories, che ribadisce le stesse informazioni: “Nulla di grave”, specifica il cantante.