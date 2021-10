Chi erano i 3 ballerini italiani morti in Arabia Saudita

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 16 ottobre, quando, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano gli artisti sono finite in una scarpata. Avevano 28, 33 e 32 anni Condividi:

Tre ballerini italiani sono morti a causa di un incidente d'auto nel tardo pomeriggio del 16 ottobre a Riad in Arabia Saudita. Le due vetture sulle quali viaggiavano sono finite in una scarpata e per gli artisti non c'è stato nulla da fare. Le vittime sono Antonio Caggianelli di Bisceglie (Bari), Giampiero Giarri di Tivoli (Roma) e Nicolas Esposto, agrigentino di origini francesi. I tre facevano parte del cast dello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" e si trovavano in Arabia per partecipare all'evento di inaugurazione di un nuovo teatro.

Chi era Antonio Caggianelli leggi anche Ballerini classici, gli italiani più famosi da Carla Fracci a Bolle Aveva 33 anni ed era originario di Bisceglie, Antonio Caggianelli, da anni protagonista nel mondo della danza, come ballerino e coreografo. Ad agosto, aveva partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. "Di Antonio - si legge nel post scritto dagli organizzatori del festival - prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie". Tante le produzioni teatrali e televisive a cui ha partecipato: nel corpo di ballo delle trasmissioni "Italia’s got talent", "Let’s Dance", "Amici di Maria De Filippi", "Tutti pazzi per amore 3" e "Ciak si canta".

Chi era Giampiero Giarri vedi anche Festival dei Due Mondi, Beethoven e alta moda a Spoleto. FOTO Giampiero Giarri aveva invece 32 anni ed era originario di Tor San Lorenzo. Nel corso degli anni aveva fatto numerose esperienze nel mondo della tv e del teatro, partecipando a produzioni come Ben Hur Live (con coreografie di Liam Steel e regia Philip Mckinley) e Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo (regia di Giuliano Peparini, coreografie di Veronica Peparini). Aveva ballato anche per un tour di Sal Da Vinci (su coreografie di Gino Landi) e per un videoclip di Anna Tatangelo. Nel 2020 era stato "carismatico interprete", come viene ricordato nel post di Daniele Cipriani Entertainment, dello spettacolo "Le Creature di Prometeo / Le Creature di Capucci". Con una dura formazione nella danza classica, moderna e contemporanea, aveva preso parte anche a "Notre Dame de Paris", ed era apparso in trasmissioni come "Uno Mattina" e "Grande Fratello".