Tony Bennett, sua moglie dichiara: “Non sa di avere l’Alzheimer”

Susan Benedetto, la moglie del mitico cantante statunitense, ha confermato alla CBS che il marito non sa di essere malato del morbo che provoca demenza. Tuttavia il crooner è ancora consapevole di essere il divo che è. E, cosa ancora più importante, riconosce la famiglia. “Grazie a Dio mi riconosce, riconosce i figli, ci riteniamo fortunati in molti modi. Lui è molto dolce”, ha dichiarato la sua compagna di vita (che è la sua 3° moglie, sposata nel 2007 nello stesso anno in cui divorziò dall’attrice Sandra Grant)

Ricordiamo che il mostro sacro del pop/swing/jazz nel 2014 ha pubblicato assieme alla regina del pop un album di standard jazz dal titolo “Cheek to Cheek” , che ha ottenuto uno straordinario successo in tutto il mondo.

La sua malattia, l'Alzheimer, è stata resa nota per la prima volta all'inizio del 2021. Tuttavia l'artista si è esibito quest'anno in un concerto che rimarrà nella storia, quello assieme a Lady Gaga sul palco di Radio City Hall. È stata l’ultima esibizione della sua rosea carriera, costellata di successi che hanno scritto la storia della musica a stelle strisce.

La moglie di Tony Bennett , Susan Benedetto, ha confermato durante un'intervista rilasciata alla CBS che il mitico cantante statunitense non è consapevole di essere malato di Alzheimer. Il crooner è però conscio del fatto di essere il divo che è. E, cosa ancora più importante, riconosce i suoi cari, come ha rivelato la consorte. “Grazie a Dio mi riconosce, riconosce i figli, ci riteniamo fortunati in molti modi. Lui è molto dolce”, ha dichiarato Susan Benedetto in occasione della trasmissione "60 minutes" della CBS nel corso della quale ha rilasciato un'intervista ad Anderson Cooper. La signora Bennett (in realtà il vero cognome del cantante è Benedetto, da qui il cognome della consorte) ha informato i fan del leggendario consorte circa le sue condizioni di salute, spiegando che non è conscio del fatto di essere affetto dal morbo che provoca demenza.

La collaborazione con Lady Gaga

approfondimento

Lady Gaga e Tony Bennet, il testo e il video del singolo Love For Sale

Questa fortunata collaborazione è stata preceduta da un altro featuring: nel 2011 lui e Lady Gaga avevano già lavorato assieme, registrando una versione del celebre brano “The Lady Is a Tramp”, canzone che fa parte del musical del 1937 “Babes in Arms” di Richard Rodgers e Lorenz Hart (nel musical il pezzo veniva interpretato dall'ex attrice bambina Mitzi Green).

La versione di Bennett e Gaga è contenuta nell'album del primo, Duets II pubblicato nel 2011. Si tratta del seguito del disco del 2006, Duets: An American Classic, e ha vinto il Grammy Award for Best Traditional Pop Vocal Album nel 2012.

Per volere di Tony Bennett, i diritti del disco sono andati alla Fondazione Amy Winehouse, ente fondato dalla famiglia di Amy dopo la sua prematura scomparsa.

“The Lady Is a Tramp” è stata interpretata live durante lo speciale televisivo di Lady Gaga per la Festa del ringraziamento organizzata dall'ABC, show intitolato “A Very Gaga Thanksgiving”, e anche durante il Cheek to Cheek Tour.

Per questa loro speciale versione della mitica canzone è stato girato anche un video musicale in cui Tony Bennett e Lady Gaga sono in uno studio di incisione, mentre si divertono a registrare il pezzo. Questo videoclip è entrato nella storia non soltanto perché documenta un'accoppiata musicale da chapeau ma anche perché si tratta di una delle rare situazioni in cui vediamo Lady Gaga mostrarsi in una semplicità estrema, ben lontana dagli standard di eccezionalità e spettacolarità a cui la diva ci ha abituato. In riferimento a quel video, Gina Serpe di E! ha commentato che "l'unica cosa che Lady Gaga mette in mostra in questo video è il suo talento”.

E il 30 settembre 2021 è uscito "Love for Sale", il secondo album in studio in cui duetta con Gaga, esibendosi in una serie di cover di standard jazz di Cole Porter.



Potete vedere il videoclip della versione di Tony Bennett e Lady Gaga della canzone “The Lady Is a Tramp” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.