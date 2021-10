4/11

Ducray Anacaps Progressiv è un buon alleato per mantenere il capello sano. Si tratta di un integratore che contribuisce alla normale sintesi della cisteina, aiutando a regolare l’attività ormonale e aiutando a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Contiene uno speciale complesso a base di zinco, ferro e selenio, tra gli altri. A cui si aggiungono tante vitamine, dalla B2 alla B5, dalla B6 alla C, alla PP e alla E. La confezione contiene 30 capsule per uso orale.



Ducray Anacaps Progressiv