Mistery Land, cosa sappiamo sul nuovo programma di Aurora Ramazzotti

In “Mystery Land” Aurora e Alvin dovranno cimentarsi in misteriose avventure durante le quali tenteranno di risolvere e spiegare numerosi casi irrisolti dalla scienza. L’obiettivo è quello di approfondire eventi inspiegabili al confine del soprannaturale. Alieni, fantasmi, poteri paranormali . Le puntate previste sono in tutto sei e andranno in onda con cadenza settimanale ogni lunedì su Italia Uno. Ogni settimana i due conduttori affronteranno un mistero sempre diverso, arricchito dalle opinioni di esperti di settore. Nel corso delle puntate assisteremo, tra le altre cose, all'intervista ad un ex addetto alla sicurezza del Pentagono e alla visita notturna al Castello di Montebello , vicino a Rimini, dove ancora oggi vagherebbe lo spettro di Azzurrina, una bambina albina scomparsa nel 1375. I due andranno poi a San Marino per il simposio mondiale sugli Ufo , e faranno anche un’incursione nella suggestiva Rocchetta Mattei, sui colli bolognesi, ricca di simbologie esoteriche degne del Codice Da Vinci.

“Mystery Land”, la parola ai conduttori

“Ci piacerebbe tanto incontrare gli alieni” ha affermato Alvin a Vanity Fair. “In realtà indaghiamo sugli aspetti misteriosi che ruotano intorno non solo agli ufo e agli alieni, ma anche a un Cristo velato, per esempio, o a un castello”. “Con lui esplorare luoghi e storie misteriose è molto divertente – ha dichiarato Aurora - io e Alvin andiamo molto d’accordo. Si vede no? Ci supportiamo a vicenda. “Diciamo che son un bravo attore e che le faccio credere che va tutto bene” ha scherzato lui. Aurora ha parlato di questa esperienza anche con SuperGuidaTv. “Mi sto trovando benissimo anche perché mi sono sentita subito accolta dalla produzione. Poi ho trovato il supporto di Roberto Giacobbo che mi ha insegnato un paio di chicche per rendere l’informazione più agibile al pubblico a casa. Sono molto contenta che mi sia stata data questa opportunità. Era da tanto tempo che aspettavo di fare un programma mio e il fatto di poterlo fare assieme ad un uomo come Alvin che è ha sempre difeso la causa delle donne è un valore aggiunto. Oggi è un privilegio lavorare e sono felice che si stia dando spazio ai giovani”. A proposito di misteri vissuti in prima persona, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto: “Purtroppo non mi è mai capitato. Me ne sono accorta solo recentemente parlando e confrontandomi con persone dalla spiccata sensibilità psichica e spirituale. Sono sempre stata molto attratta fin da piccola a queste tematiche e in particolare agli eventi paranormali. Speravo di vivere in prima persona queste situazioni ma una cosa che ho imparato facendo questo programma è che non tutti sono predisposti a vivere determinate situazioni. Bisogna aspettare. Posso confessarti però che durante le riprese in alcune occasioni ho provato un po’ di paura”.