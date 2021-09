Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti nominati

Miriana Trevisan, Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu si sono dati battaglia ignari che il ballottaggio non avrebbe comportato un’eliminazione ma una decisione per la persona più votata da casa.

Nella parte finale dell’appuntamento, Alfonso Signorini ha svelato l’esito del televoto annunciando la vittoria di Miriana Trevisan ; la showgirl ha poi dovuto scegliere chi mandare in nomination tra i tre compagni optando per il nome di Gianmaria Antinolfi .

Grande Fratello VIP, le nomination

Successivamente, il padrone di casa ha dato il via alle nomination, segrete per gli immuni e palesi per tutti gli altri. Gli abitanti della casa più spiata d’Italia hanno così mandato al televoto Nicola Pisu e Andrea Casalino, in sfida quindi con Gianmaria Antinolfi.