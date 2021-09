Grande Fratello Vip 2021, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con la sesta edizione del reality-show . Alfonso Signorini , affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli , si prepara ad accompagnare il pubblico nel corso di una serata che vede in sfida quattro concorrenti.

Grande Fratello VIP, IL TELEVOTO

Il Grande Fratello VIP (FOTO) è entrato nel vivo del gioco grazie alla dinamiche create dagli inquilini, in sfida per l’ambita vittoria finale. Nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda venerdì 24 settembre, i vip sono stati chiamati a fare le nomination che hanno decretato il ballottaggio di alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia.