Il Gladiatore II, con Airbnb sulle orme degli antichi gladiatori

Uscito nel 2000, il primo Gladiatore diretto da Ridley Scott, con protagonista Russell Crowe, ha fatto la storia del cinema sbancando al botteghino e facendo incetta di Oscar (cinque, tra cui miglior attore per Russell Crowe e miglior film). Oggi il regista è tornato nell'Antica Roma con Il Gladiatore 2, l'attesissimo film è in sala dal 14 novembre, con la storia che si svolge anni dopo che il Massimo Decimo Meridio di Crowe ha dato la sua vita nell’arena. E per i fan c'è una sorpresa imperdibile: alcuni ospiti potranno vivere per una notte un’esperienza inedita da vero gladiatore con Airbnb all’interno di uno dei monumenti più iconici italiani e immergersi nella storia.

sulle orme degli antichi gladiatori

Per secoli il Colosseo è stato teatro di epiche battaglie e ha ospitato leggendari gladiatori. Ora, per la prima volta in quasi 2.000 anni, l’iconica arena torna al suo scopo originale di sede di spettacoli, invitando guerrieri audaci a mettere piede al suo interno. Coloro abbastanza coraggiosi da affrontare la sfida seguiranno le orme degli antichi gladiatori, indosseranno le armature e metteranno alla prova le loro abilità per determinare il loro destino in battaglia.

si aprono i cancelli del Colosseo

"Pensate di avere la stoffa per diventare il gladiatore supremo?" chiede Lucio. "Questa prova separerà i deboli dai forti, e solo i più valorosi raggiungeranno la gloria. Aprirò i cancelli del Colosseo per dare la possibilità di dimostrare il proprio valore davanti all'imperatore di Roma a chi dimostrerà coraggio a sufficienza per accettare questa sfida. Preparatevi per la battaglia, perché ciò che facciamo in vita, riecheggia nell'eternità…".