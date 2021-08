8/9 Immagine tratta dal profilo Instagram @ivana_mrazova

Non è tardato ad arrivare il commento di Ivana. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso però che non ci siamo 'aspettati e supportati'. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”