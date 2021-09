Fiorello sarà al Festival di Sanremo 2022

Amadeus: Non c'è Sanremo senza Fiorello

approfondimento

Fiorello, 10 curiosità sul co-conduttore di Sanremo 2021. FOTO

Tra interviste, anticipazioni, annunci e smentite, il Festival di Sanremo, edizione 2022, ha già impegnato le agende mediatiche nazionali con il tam-tam di notizie a proposito dei nuovi volti chiamati ad affiancare Amadeus nella conduzione dell'evento musicale internazionale più atteso del Paese. Mentre l'elenco di nomi e possibili alternative prendeva forma, lui, il direttore artistico della kermesse, non aveva dubbi nel confermare la presenza di Rosario Fiorello sul palco dell'Ariston. La conferma è arrivata proprio da Amadeus, ospite del salotto televisivo di Bruno Vespa, chiamato a rispondere alla domanda secca: nel prossimo Festival ci sarà anche Fiorello?

Amadeus ha risposto ampiamente e senza esitazioni: “Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me”. Dunque, non c'è Sanremo per Amadeus senza Fiorello che - continua il presentatore in tono scherzoso - sebbene libero di scegliere di non esserci, ogni volta si vede costretto ad accettare per i sensi di colpa. Amadeus sottolinea che non avrebbe potuto fare mai a meno di quello che considera il più grande showman del panorama italiano. Squadra che vince non si cambia, è il caso di dire: anche per il prossimo anno la coppia composta da Amadeus e Fiorello è pronta ad intrattenere il pubblico da casa, in Italia e all'estero, nell'auspicio di confermare i risultati più che positivi delle precedenti edizioni.