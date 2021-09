Enrico Brignano e Flora Canto, la romantica proposta di matrimonio

Il comico ha chiesto la mano alla compagna Flora Canto all’Arena di Verona, dove ha portato in scena il suo spettacolo “Un’ora sola ti vorrei”

Brignano, infatti, in una recente intervista aveva dichiarato che non si sarebbe sposato neanche se la Lazio avesse vinto lo scudetto.

Dopo sette anni di relazione e la nascita di due figli, Martina (4) e Niccolò nato da pochi mesi, Enrico Brignano ha chiesto la mano alla sua bellissima compagna Flora Canto. “Flora Canto mi vuoi sposare?”. Queste le poche e semplici parole che il comico ha rivolto alla sua amata, di fronte al pubblico dell’Arena di Verona, in occasione del suo spettacolo “Un’ora sola ti vorrei”.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

In un secondo post Flora Canto bacia Brignano sul palco dell’Arena di Verona, a corredo dell’immagine scrive: “Qualora ve lo stiate domandando… ho detto sì.” Anche le stories di Instagram sono un susseguirsi di immagini della splendida serata trascorsa dalla coppia, in un’Arena di Verona gremita di gente.

La conduttrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove può contare sul sostegno di 405 mila follower. Proprio sulla nota piattaforma Flora Canto ha postato le immagini che confermano la notizia: abbracciata al suo Enrico, con l’anello di fidanzamento sempre bene in vista, sorride felice: “Grazie Verona… la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato. Sarà difficile dimenticare questo giorno.”

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Chi è Flora Canto

approfondimento

Enrico Brignano papà bis, Flora Canto ha partorito: è nato Niccolò

Nata a Roma nel 1983, Flora Canto ha 38 anni ed è impegnata sentimentalmente con Enrico Brignano dal 2014. La coppia ha già due figli, Martina nata nel 2017 e il piccolo Niccolò nato a luglio del 2021.

La bella romana ha fatto il suo esordio televisivo come tronista di Uomini e Donne, ma non ha trovato l’amore della sua vita alla corte di Maria De Filippi, mentre oggi è la felice promessa sposa di Enrico Brignano.

La sua vita professionale è costellata di programmi tv e apparizioni in serie televisive come “Vieni avanti Cretino”, con Lino Banfi, e “La Coppia di Campioni”, con Massimo Boldi. Inoltre, è stata la conduttrice di “Fast and Furious”, su La7, di “Supercinema” e di “Telethon Rai 1”. Nel 2020, insieme a Aurora Ramazzotti, è stata l’inviata speciale del programma “Ogni Mattina”, condotto da Adriana Volpe su TV8. Quest’estate ha poi condotto “Fatto da mamma”, su Rai 2.