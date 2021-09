Miriam Leone: matrimonio segreto con Paolo Carullo il 18 settembre

L’ex Miss Italia, ora attrice di successo, che vedremo presto nelle sale con “Diabolik”, è pronta al grande passo. Miriam Leone sposerà in gran segreto il manager e musicista Paolo Carullo. La cerimonia è prevista per il prossimo fine settimana, sabato 18 settembre a Scicli Condividi:

Sarà presto nelle sale come assoluta protagonista della nuova pellicola targata Manetti Bros. “Diabolik”, in cui interpreta il ruolo dell’intrigante ladra Eva Kant accanto a Luca Marinelli e Valerio Mastandrea. Miriam Leone, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronta ora a fare un altro grande passo e questa volta non è nel mondo del cinema. Il prossimo sabato 18 settembre, l’attrice e modella di origini catanesi, sposerà il manager e musicista Paolo Carullo con il quale fa ormai coppia fissa oltre due anni. La cerimonia di nozze si terrà al Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli (RG). Ad annunciarlo non è stata direttamente la coppia, bensì l’Amministrazione Comunale del paese che in una nota condivisa ha affermato “stiamo lavorando all’evento da tredici mesi”.

La nota condivisa dal Comune di Scicli approfondimento Miriam Leone, le foto più belle dell'attrice che compie 36 anni Il matrimonio dell’ex Miss Italia 2008 non sembra più un segreto, da quando il Comune di Scicli ha condiviso una nota con i cittadini avvisando per le modifiche sulla viabilità a causa dell’avvenimento. “L'amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all'evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data”. A darne conferma ci hanno poi pensato fonti note di Dagospia e Ansa, che hanno poi offerto le coordinate del luogo in cui avverranno le celebrazioni. Il matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo avrà come location l’antico e suggestivo Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli, il prossimo sabato 18 settembre.

