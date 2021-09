Kylie Jenner, il 17 settembre esce la linea Kylie Swim

Nuovo progetto per una delle star più seguite e popolari al mondo. Nelle scorse ore l’imprenditrice e modella ha annunciato l’uscita della collezione Kylie Swim attraverso una serie di video condivisi sul profilo Instagram che conta oltre 267.000.000 di follower che la rendono la donna più seguita sulla piattaforma e la terza persona in assoluto, davanti a lei soltanto il profilo ufficiale di Instagram, Cristiano Ronaldo e Dwayne Johnson, dopo di lei Ariana Grande, Leo Mesi e Selena Gomez.

Kylie Jenner, classe 1997, ha successivamente aggiunto: “Questa prima uscita è così speciale per me, non vedo l’ora che possiate vedere tutto ciò che è in arrivo!”.