Kylie Jenner incinta: in arrivo il secondo figlio da Travis Scott

Kylie Jenner, le parole di Caitlyn Jenner

La conferma della gravidanza era arrivata alcuni giorni prima da papà Caitlyn Jenner. “Ho diciotto nipoti e un diciannovesimo è nel forno”, aveva detto a Tmz, senza specificare quale delle figlie aspettasse un bambino. I sospetti, comunque, si erano concentrati tutti su Kylie, tornata recentemente insieme a Travis Scott dopo un periodo di lontananza. “Ero molto giovane quando sono rimasta incinta e ho preferito la privacy. Non sapevo come comportarmi con i miei follower, come affrontare il giudizio altrui. Sentivo di dover affrontare tutto questo da sola” spiegò l'influencer dopo la nascita della primogenita. Una decisione condivisa anche dai suoi familiari, dato che Kendall Jenner durante la reunion di Keeping up with the Kardashian l'ha definita “la miglior cosa per lei stessa e per Stormi. Io non ho figli e quindi questa rimane una mia teoria – ha detto la modella – ma penso che una gravidanza serena e lontana dai riflettori trasmetta pace anche al bambino”. Sostegno anche da Kim Kardashian, che invece ha avuto molti problemi con i paparazzi. “A me è successo di aver quasi sbandato con la macchina perché dovevo fuggire da chi faceva di tutto per scattarmi una foto. La sicurezza del bambino e della mamma devono venire prima di tutto. Il suo era un momento privato e credo che lei abbia voluto solo proteggerlo”. L'ultima volta che Kylie è stata fotografata ufficialmente risale al 15 giugno, quando ha partecipato al 72esimo Annual Parsons Benefit a New York con Travis e Stormi.