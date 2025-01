I delitti del BarLume, il 20 gennaio appuntamento col nuovo episodio

In arrivo su Sky Cinema un nuovo appuntamento con I delitti del BarLume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore). Il titolo della seconda storia è “Gatte da pelare”, in onda domani, lunedì 20 gennaio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.