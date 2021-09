Vogue, Zendaya conquista la cover del magazine

Con un kolossal nelle sale ed altri grossi titoli in uscita entro la fine dell'anno, Zendaya è senza dubbio al centro di una stagione favolosa alla quale si aggiunge un ennesimo prestigioso lavoro. L'attrice venticinquenne, icona della Generazione Z, è infatti la cover girl del numero di ottobre di Vogue, edizione UK, disponibile al pubblico dal 10 settembre. Zendaya, ricercata dagli stilisti di tutto il mondo per la sua bellezza ed il suo naturale senso dello stile, non è nuova ai magazine di moda né a Vogue, per la cui copertina ha posato già diverse volte. In questo servizio fotografico, scattato dal noto fotografo di moda Craig McDean, l'attrice incarna un mood morbido e sofisticato, lo stesso scelto per le sue ultime apparizioni pubbliche.

Zedaya, icona della moda

approfondimento

Accolta dall'entusiasmo dei fan, giunti al Lido solo per poterla ammirare da lontano, Zendaya è una delle trionfatrici indiscusse del Festival del Cinema di Venezia che l'ha vista protagonista sia sullo schermo che sul red carpet, calcato dall'attrice in occasione della prima mondiale di “Dune”, pellicola sci-fi di Denis Villeneuve nella quale la star interpreta uno dei ruoli principali.

Dalla Mostra del Cinema a Parigi, dove si è svolta la première francese del film, continuano i bagni di folla per l'attrice venticinquenne che in questi giorni ha dominato le rassegne stampa internazionali non solo per le sue imprese cinematografiche ma anche con gli scatti dei suoi irresistibili look.

Non sono solo i registi di mezzo mondo a volerla sui loro set: a contendersi l'attrice venticinquenne ci pensano anche i fotografi di moda e gli editori, consapevoli che la presenza dell'attrice californiana sia fonte di enorme visibilità e vendite. Sarà un numero speciale, infatti, quello di ottobre di British Vogue: lo scatto di copertina che ritrae Zendaya in un elegantissimo abito Saint Laurent by Anthony Vaccarello, reso ancor più raffinato da preziosi gioielli Bulgari, ha già fatto il giro della rete. Mostrata in anteprima, come d'abitudine, sul seguitissimo profilo Instagram della rivista, la cover anticipa l'intervista esclusiva all'interno all'attrice simbolo della Gen Z, corteggiatissima dal mondo della moda, pronta a conquistare in questo anno davvero speciale per la sua carriera anche il pubblico più adulto.