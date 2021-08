Dopo il chiacchierato divorzio , Kanye West e Kim Kardashian fanno ancora parlare di loro: il rapper e produttore discografico statunitense avrebbe confessato ai suoi stretti collaboratori e amici del mondo della musica di un riavvicinamento con l’ormai ex moglie. Nessuno però, sembrerebbe credergli.

I rumors di una riconciliazione tra le due celebrità sono iniziati durante il terzo listening party di presentazione del nuovo disco di Kanye West, “Donda”, al Soldier Field di Chicago, in cui lei si è presentata in abito da sposa. Infine, Kim avrebbe abbandonato la festa mano nella mano con West, scatenando la curiosità dei presenti.

Kanye West: è uscito l'album “Donda”. Rapper: "Non avevo autorizzato"

Kanye West rivela di essere tornato con Kim Kardashian

Kim Kardashian e Kanye West in vacanza insieme per i loro figli

Un grande scoop, quello messo in atto da Kanye West, che servirebbe soltanto per promuovere il suo ultimo disco “Donda” e battere nelle vendite il suo rivale Drake. “Kanye sta raccontando ad altri rapper che lui e Kim stanno di nuovo insieme, ma è una bugia.” - Avrebbe detto una persona a lui vicina - “La verità è che lui vuole battere Drake nelle vendite del nuovo disco e ha creato un grande show per attirare tutta l’attenzione dei media.” Anche Drake, infatti, è alle prese con l’uscita del suo nuovo progetto, dal titolo “Certified Lover Boy”.

La fonte avrebbe inoltre rivelato che “Kim e Kanye non si sono parlati per mesi, dopo aver firmato le carte del divorzio. Hanno ricominciato a rivolgersi la parola solo per il bene dei figli. Kim è una brava persona ed è felice di supportare l’ex marito e la sua arte, vuole provare ad avere un buon rapporto.”