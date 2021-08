Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti a convivere

I “Bennifer”, come amano definirli i loro fan, avrebbero visitato la casa, che apparteneva al defunto Bob Hope e alla moglie Dolores, prima di dirigersi a Beverly Hills per valutare una villa da 85 milioni di dollari , completa di 12 camere da letto, ben 24 bagni, viste mozzafiato e spazio sufficiente per parcheggiare 80 auto. La super villa è dotata anche di un attico per gli ospiti , una casa del custode e una casetta in giardino con 2 camere da letto. Presente anche un complesso sportivo al coperto, con un ring da pugilato e un campo da basket. Una mega villa molto spaziosa insomma, adatta alla coppia ma anche ai loro figli. Jennifer Lopez, 52 anni, è mamma di due gemelli di 13 anni, Emme e Max , avuti dall'ex marito, Marc Anthony, mentre Affleck ha avuto tre figli dall'ex moglie Jennifer Garner : Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9.

Questa non sarebbe la prima volta che i due vengono intercettati mentre cercano casa a Los Angeles. A luglio la coppia ha visitato una villa del valore di circa 65 milioni di dollari nell'esclusivo quartiere di Holmby Hills. Sono stati scortati a casa da un agente immobiliare che ha mostrato loro alcune ville della zona. Lopez e Affleck l'hanno seguito nella loro auto, dove si sono scambiati un bacio prima di entrare in casa. L'ampia dimora possedeva 8 camere da letto e 12 bagni, poco meno della mega-villa che hanno visitato a Beverly Hills.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, le parole degli amici

Nonostante Jennifer Lopez e Ben Affleck non siano ancora andati a vivere insieme, una fonte ha detto a ET che i loro "amici non sarebbero sorpresi se andassero a convivere. La relazione tra J.Lo e Ben è seria. Hanno una chimica folle, su un altro livello, sono entrambi super appassionati e sono perdutamente innamorati l'uno dell'altro, proprio come una volta", ha detto la fonte. "Questa volta entrambi sentono davvero che è così." Jennifer e Ben sono stati fidanzati dal 2002 al 2004, ma si sono lasciati poco prima delle nozze. La popstar e l'attore sono tornati insieme all'inizio del 2021, dopo che la neo 52enne ha rotto il fidanzamento con Alex Rodriguez. La fonte ha aggiunto che "tutto sembra naturale al 100% con loro. Una volta che si sono ritrovati è stato come se il tempo non fosse passato".