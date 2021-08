Marco Fantini e Beatrice Valli, tutta la famiglia positiva al Covid

Beatrice Valli indossando una mascherina nera ha annunciato pubblicando un Story via Instagram la propria positività al Coronavirus: “Abbiamo tutti il Covid-19. Sì, ragazzi, anche i bimbi». Quello che sta un pochino peggio è Marco Ha già cominciato una cura ed è separato. Era qualche giorno che non stavamo benissimo. Però, non avevamo febbre né nessun sintomo. Le vacanze le finiremo in casa. Staremo qua finché non ci passerà”

La Valli ha quindi aggiunto che si sarebbe dovuta recare a Milano per alcuni impegni di lavoro e poi, insieme ai figli e al compagno, avevano in programma di proseguire le ferie sulle spiagge della Versilia, ma ora è tutto saltato