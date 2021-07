Carolina Marconi, la lotta contro il tumore: la riflessione sui social

La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, famosa per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, sta combattendo contro un cancro al seno. Ne parla spesso sui social network, offrendo spunti di riflessione importanti e parole toccanti. Quest'ultime sono rivolte sia a chi è nelle sue stesse condizioni sia a chi ha un familiare che sta vivendo questo difficilissimo momento. "Non fate sentire abbandonati i vostri cari"

Carolina Marconi sta lottando contro un tumore al seno e da tempo ha deciso di parlarne sui social network, per aiutare chi come lei sta vivendo questo difficilissimo momento. La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana ha pubblicato svariati contenuti relativi alla sua malattia e ai trattamenti medici con cui la sta combattendo. Ogni suo post offre spunti di riflessione importanti, sempre caratterizzati da parole toccanti. Toccanti innanzitutto perché vere e sincere: la solidarietà è il filo conduttore di ogni post di Carolina Marconi dedicato a questo delicatissimo tema.

"Guarda qualche serie x distrarti, leggi e non ci pensi più (almeno ci provi) e ti accorgi che piano piano passano i giorni... Tutto sta nel tenersi impegnati con qualcosa di bello... Lo so, è dura, ma se ci sto riuscendo io chiunque può farcela nella mia stessa posizione... Se pensi positivo (ma veramente) attrai solo cose positive (forza dell’attrazione). Funziona!", ha scritto Carolina Marconi in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo di Instagram. Ha inoltre parlato dell'importanza di avere una persona accanto in un momento così difficile, riferendosi alla vicinanza di sua sorella e riportando le parole di un'infermiera. "Mi disse quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni... Quanto amore ci fosse intorno a me", ha raccontato con commozione, la stessa che l'ha poi fatta piangere a dirotto per sua stessa ammissione. "A casa mi sono chiusa in bagno ed ho pianto perché credo che come in questi momenti tutti debbano avere la possibilità di avere una persona cara vicina, un’amica, un sostegno su cui aggrapparti... Ma purtroppo nn sempre è così, ci bombardano di medicine e sicuramente i dolori e la stanchezza ci fanno cambiare l’umore", questa la riflessione di Carolina Marconi. E nella didascalia a corredo dell'ultimo video che ha pubblicato, la showgirl si rivolge direttamente ai familiari e alle persone vicine agli ammalati. Esortandoli a stargli vicino davvero. "Non fate sentire abbandonati i vostri cari, una spinta in più a tutte quelle persone che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno... Una telefonata ,un messaggino, una coccola in più, fateli ridere, attenzioni che non devono mancare. Credetemi, fanno la differenza".

La lotta contro il tumore



Carolina Marconi sta continuando a lottare contro il tumore al seno diagnosticatole all'inizio di quest'anno.

Fin da subito la showgirl e modella ha deciso di condividere sia i momenti sì sia quelli no, senza nascondere gli attimi più bui sui social network.

Il suo esempio, specialmente quando condivide i momenti sì (lei ha sempre un'arma potentissima, quella del suo sorriso che veicola tanta, tantissima positività) mostra come si possa in qualche modo anche non piangere mentre si lotta contro qualcosa di così pauroso, orribile e devastante come il cancro.



I suoi sono messaggi pieni di speranza che commuovono ma anche offrono spunti per sorridere, a volte addirittura per concedersi una risata.

Inoltre la sua costante testimonianza della malattia e dei trattamenti che sta seguendo ricordano ai suoi tantissimi follower l'importanza della prevenzione.



Saper ridere nei momenti più difficili della vita è il più grande dono. E offrire quel sorriso agli altri è un dono prezioso per tutti.



"La vostra pelatina sempre con il sorriso", così si è firmata Carolina Marconi nell'ultimo post su Instagram. Quel "pelatina" si riferisce alla perdita della sua chioma causata dalla chemioterapia.

Carolina Marconi ha scelto di mostrarsi così come è ora in tantissime foto pubblicate sul suo profilo. Bellissima senza capelli. E non solo perché questa ragazza è di una bellezza rara ma soprattutto perché il suo coraggio, il suo esempio e il suo sorriso sono la vera essenza della vita, bella sempre e comunque se si sa come sorriderle.