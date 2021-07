Giorgia ricorda Alex Baroni: "Ho dovuto scegliere se sopravvivere o no"

In uno speciale di Rai 3, la cantante ha ricordato la scomparsa dell'artista che all'epoca era il suo compagno. “Non so come ho fatto a superare quel dolore” Condividi:

Giorgia (FOTO) si è raccontata in una lunga intervista, mandata in onda da Rai 3 nello speciale “La mia passione”. Un modo per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata, compreso il dolore per la morte di Alex Baroni nel 2002.

Giorgia: “Uno dei momenti più difficili della mia vita” approfondimento Alex Baroni, 19 anni fa la morte: fotostoria del cantante di Cambiare La cantante, 50 anni, ha raccontato il dolore per la perdita di quello che, all'epoca, era il suo compagno. “Uno dei momenti più difficili della mia vita – ha raccontato nell’intervista del 2017 riproposta domenica 18 luglio su Rai 3. - Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex. Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no. In realtà è stato uno dei momenti più difficili, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico” ha spiegato Giorgia, che al compagno scomparso nel 2002 ha poi dedicato il celebre brano “Gocce di memoria”.

©Getty