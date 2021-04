13/18 ©Ansa

Gli anni 2000 sono segnati da enormi successi di Giorgia come i brani “Di sole e d’azzurro”, scritto per lei da Zucchero, “Vivi davvero” e “Marzo”. Nel 2003 la cantante firma il tema principale “Gocce di memoria”, su musiche di Andrea Guerra, per il film “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek. La canzone riceve numerosi premi tra i quali un David di Donatello per la miglior colonna sonora