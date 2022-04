Alex Baroni è scomparso il 13 aprile 2002, a 35 anni, in seguito ad un incidente stradale a Roma. Nonostante la morte prematura, il cantautore ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Milanese, laureato in chimica, Alex ha iniziato a cantare da giovanissimo in un gruppo composto da alcuni amici. Tra i suoi successi ricordiamo “Cambiare” e “Sei tu o lei”.