Il format ideato dalla conduttrice svizzera è nato per “contrastare l’andare del tempo e la forza di gravità” e torna nella località romagnola dopo il successo dello scorso anno con un’edizione arricchita: due giorni di sessioni (venerdì 16 e sabato 17 luglio) e 5 trainer sul palco. Non solo allenamento: ci sarà anche cibo della tradizione romagnola proposto da food truck e dj set che intratterrà i presenti con musica e animazione. A guidare l'allenamento insieme a Michelle ci saranno, per un’ora e mezzo, Costanza Pugi e Marco Basso (che hanno partecipato alla prima edizione) ma anche i personal trainer Martina Sergi (specializzata in Vinyasa e Power yoga), Marco Francone (docente di educazione fisica specializzato in allenamento funzionale e preparazione atletica) e Dimitri Lucacich (tecnico della Federazione Italiana Pesistica). Il format di quest'anno è stato denominato "Iron Bootcamp" e avrà una finalità benefica: l’intero incasso delle due giornate sarà devoluto a “Doppia Difesa” la Onlus fondata quattordici anni fa da Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Buongiorno che combatte ogni forma di violenza e abuso verso le donne. Ad accogliere la showgirl e il suo team a Milano Marittima c'erano anche il sindaco di Cervia Massimo Medri e l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

"Un celebre ed affascinante volto dello spettacolo che è una delle più efficaci testimonial della Riviera Romagnola - sottolinea Corsini - una divertente occasione per tornare a fare sport, insieme, in una splendida cornice. E ancora, il nostro cibo tipico proposto in modo contemporaneo e una finalità benefica in favore delle donne. Non ci possono essere presupposti migliori per un evento di successo e dalla coinvolgente atmosfera, che già alla sua prima edizione ha dimostrato il suo grande potenziale. Siamo felici di proseguire con Michelle Hunziker il cammino intrapreso lo scorso anno, con un evento che riassume gli elementi forti della vacanza in Romagna: sport e benessere, atmosfere conviviali, musica e full immersion nella natura".

Forbes speciale luglio è dedicato alle 100 Wonder Women d’Italia che si sono particolarmente contraddistinte nel panorama imprenditoriale nazionale ed internazionale. Nella lista compare anche Michelle Hunziker che ha fondato “Goovi”, brand di make up, cosmetici e integratori, tutti rigorosamente naturali, rivolto ad un pubblico in prevalenza femminile. Fondato nel 2018 è oggi una realtà da oltre 10 milioni di fatturato. “Balenava nella mia testa da almeno sette anni. Racconta il mio stile di vita e lo propongo alle persone che mi seguono. Quello stesso pubblico che rispetto da ben 25 anni, da quando faccio intrattenimento. Il fatto di portare il mio vivere al loro cospetto è molto importante. Goovi è giovanissima anche se in realtà l’idea alberga in me da tempo. Poi, un bel giorno, il gruppo Artsana profeticamente ha creduto in me ed è nata l’idea. Si tratta di una mia nuova veste, un modo nuovo di lavorare che mi sta dando immense soddisfazioni, appassionandomi settimana dopo settimana. Una favola che è diventata realtà!”.