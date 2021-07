RMR è un artista emergente, che protegge la sua identità indossando un passamontagna e faccette dorate sui denti. "Lui la rispetta e pensa che sia fantastica” ha precisato l'insider, aggiungendo che i due hanno trascorso gli ultimi mesi insieme. La fonte ha aggiunto che il rapper è un grande fan del film di Sharon Stone del 1995, "Casino". “Si stanno godendo la reciproca compagnia in questo momento e stanno uscendo. Si stanno divertendo molto insieme", ha aggiunto. Il rapper ha persino convinto Sharon a indossare una delle sue maschere. "Sono sulla stessa frequenza ed è un'amicizia davvero unica ", ha detto la fonte. Un rapporto speciale che si è manifestato anche su Instagram: lui ha messo like a diverse foto dell'attrice, che a sua volta ha supportato gli aggiornamenti della sua carriera. "Non vedo l'ora di vedere tutti voi ai miei spettacoli, e tutti gli altri... Fare un tour negli Stati Uniti e in Canada", ha scritto lui a corredo di un post che l'attrice ha commentato con un emoji. Intercettati da PageSix, però, nessuno dei due ha voluto commentare il gossip.

Sharon Stone e gli incontri online

La star di Basic Instinct non ha mai nascosto le difficoltà che ha affrontato ultimamente nella sfera sentimentale. L'attrice ha provato a conoscere uomini tramite app di dating ma senza successo. “Onestamente tutta questa storia è stata così triste, che voglio scrivere un libro di racconti sulle mie esperienze di incontri online – ha detto Sharon Stone in un’intervista al Telegraph Magazine -. I siti di appuntamenti non sono una cosa riuscita, perché la vera chimica, quel brivido accade nell’aria, non su un sito. E proprio a causa dei siti le persone stanno perdendo la loro capacità sociale, non sanno più come comportarsi a cena, stare in una relazione o comunicare. Non voglio una storia fatta di messaggini con qualcuno che sto frequentando, lo trovo davvero triste”. “Mi sono resa conto che la gente non fischia più ed è davvero triste. Era così divertente quando ci era permesso fischiare e flirtare, ma quell’epoca è ormai passata. La tecnologia ci ha tolto tutta quella storia del flirt interpersonale, adesso le persone non flirtano più faccia-a-faccia e non credo abbia a che fare con il fatto che si invecchi. A 62 anni ne ho passate talmente tante che sono in grado di capire chi meriti la mia attenzione e chi invece sia destinato comunque a svanire”.