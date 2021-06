Sharon Stone dà della sopravvalutata a Meryl Streep

La protagonista di "Basic Instinct" e "Casinò" ha rilasciato un'intervista in cui racconta come lo showbiz sia "merylstreep-centrico": è lei quella che è incoronata sempre a regina delle interpreti femminili, nonostante - secondo la collega - ci siano molte attrici altrettanto talentuose. E anche di più: per esempio lei stessa si autodefinisce una "villain" più convincente rispetto alla "Iron Lady"

Sharon Stone ha rilasciato un'intervista che è diventata virale, come virale diventa tutto ciò che contiene critiche negative... La protagonista di Basic Instinct ha infatti affermato qualcosa che nel mondo dello spettacolo viene percepito quasi come blasfemo, ossia che Meryl Streep sia sopravvalutata.



L'intervista è uscita sul sito web di lifestyle Everything Zoomer ed è stata immediatamente ripresa da diverse testate e tabloid internazionali.

"Noi dovremmo tutte invidiare e ammirare Meryl", spiega Sharon Stone raccontando di come la settima arte sia "merylstreep-centrica", nel senso che incorona l'attrice vincitrice di 3 premi Oscar come regina indiscussa di tutte le interpreti femminili viventi.



"Penso che Meryl sia una fantastica donna e attrice", premette Sharon Stone, "Ma secondo la mia opinione, detto francamente, credo che ci siano altre attrici talentuose come lei".

E non solo come lei: addirittura più di lei! Un esempio? Sé medesima. L'attrice di Casinò si è autodefinita infatti una cattiva ben più convincente della collega.

"Sono una cattiva molto migliore di Meryl e sono sicura che anche lei lo direbbe", ha detto fuori dai denti Sharon Stone.

Ultimamente la star ha una certa dimestichezza con le cosidette "notizie-bomba": dalla recente rivelazione di non essere stata pagata per il suo ruolo nel film che l'ha consacrata a diva, Basic Instinct, fino a quella non da meno con cui ha svelato di aver pagato lei Leonardo Di Caprio per la pellicola Pronti a morire, Sharon Stone sta dimostrando di avere un debole per le confessioni scioccanti.

E questa lo è senza dubbio: toccare un mostro sacro del calibro di Meryl Streep potrebbe far attirare l'anatema dell'intera Hollywood contro di sé. Ma Sharon Stone è coraggiosa: è un rischio che è pronta a correre, probabilmente...