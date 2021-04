Pur di avere l’allora sconosciuto Leo nel film western diretto da Sam Raimi di cui lei era protagonista, l’attrice ha pagato il suo salario di tasca propria. Lo rivela nel suo nuovo libro autobiografico, Il bello di vivere due volte (The Beauty of Living Twice)

Dalle pagine del nuovo libro autobiografico di Sharon Stone, Il bello di vivere due volte (The Beauty of Living Twice), esce una rivelazione scottante, che ci fa sorridere e che ci fa anche ringraziare la diva di Hollywood: "Ho pagato io Leonardo Di Caprio per il film Pronti a morire”.



Con queste parole l’attrice tra le più celebri del grande schermo ci rivela che nel 1995 ha pagato di tasca propria il collega, allora sconosciuto e quindi non appetibile nonostante un talento straordinario che già a quel tempo dimostrava.



"Questo ragazzo chiamato Leonardo DiCaprio era l'unico che aveva fatto l'audizione giusta”, scrive l’attrice nel libro.

Leo a sua detta sarebbe stato il solo candidato a recitare in maniera impeccabile per il ruolo di Kid, figlio illegittimo di John Herod (interpretato da Gene Hackman) che nel film tenta in ogni modo di conquistare il rispetto del padre.



Sarebbe infatti stato l'unico a piangere durante il provino, immedesimandosi in maniera straordinaria nella parte. Mentre implorava il padre nel momento in cui stava per spirare, il suo pianto così vero avrebbe impressionato tutti, in primis Sharon Stone dato che ha fatto di tutto pur di tenerlo...



I responsabili della casa di produzione cinematografica le avevano chiesto: "Perché uno sconosciuto, Sharon? Perché ti penalizzi sempre da sola?” ma lei ormai aveva fatto la sua scelta. E di questo non finiremo mai di ringraziarla visto che ha aiutato DiCaprio nella sua scalata verso il successo, regalandoci uno dei migliori attori in circolazione da anni!



“Lo studio ha detto che se ci tenevo tanto ad averlo nel cast avrei potuto pagarlo usando parte del mio salario”, ha specificato Stone. E così ha fatto. Il resto è storia. Del cinema.