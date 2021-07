"Stravinsky's Love", omaggio al compositore russo con tante star. FOTO

8/19 Foto: Kiran West

Ferve l’attesa per un nuovo balletto firmato da John Neumeier su Divertimento, brano per violino e pianoforte tratto da Le baiser de la fée, il balletto composto da Igor Stravinsky in omaggio a Pyotr Ciaikovsky. Non a caso il lavoro del coreografo americano s’intitola Peter and Igor; è stato creato per Jacopo Bellussi e Alessandro Frola dello Hamburg Ballet che lo interpreteranno qui, pochi giorni dopo la prima mondiale (27 giugno) al Nijinsky Gala di Amburgo.