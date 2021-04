Stravinsky, versione sorprendente de "La Sagra della Primavera". VIDEO

In occasione dei 50 anni dalla scomparsa del compositore russo, i musicisti dell’Ensemble Symponique Neuchâtel si sono incontrati online, impossibilitati a suonare insieme dal vivo a causa della pandemia, per realizzare una performance che unisce alla musica il light design. Al loro esperimento immersivo è dedicato questo appuntamento con Hashtagart

Si chiama “The Isolated Ensamble” ed è una performance virtuale, realizzata per celebrare i 50 anni dalla scomparsa di Igor Stravinsky, davvero sorprendente. Un incontro tra arti diverse, che combina musica e digital light design. Il risultato è una versione de “La Sagra della Primavera” all’avanguardia, con una grafica asciutta e pulita in bianco e nero che riesce a non sovrapporsi a una musica capace già da sola di raccontare un mondo. Quello del rito sacro pagano portato in scena per la prima volta nel 1913 a Parigi con una potenza di impatto senza precedenti nella storia della musica.