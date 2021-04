Igor Stravinskij, vita e carriera dell’illustre compositore

Cinquanta anni fa moriva uno dei più grandi maestri della musica del XX secolo. Russo naturalizzato francese e poi statunitense, la sua opera comprende composizioni d'ogni genere: dalle sinfonie alle miniature strumentali. Morto a 88 anni a New York, per sua stessa richiesta è stato seppellito a Venezia nel cimitero monumentale dell’isola di San Michele Condividi:

Sono passati 50 anni dalla morte di Igor Stravinskij, uno dei più grandi compositori del Novecento. La sua opera musicale comprende composizioni di ogni genere, la maggior parte delle quali rientra nell’ambito del neoclassicismo e della serialità. Divenne popolare con i tre balletti composti durante il suo primo periodo: “L’uccello di fuoco”, “Petruska” e “La sagra della primavera”. Nel corso della sua carriera scrisse anche un'autobiografia, “Chroniques de ma vie”, e un saggio teorico su una serie di lezioni tenute ad Harvard nell'anno accademico 1939-1940 intitolato “Poetica della musica”. Morì nel 1971, a 88 anni, a New York, ma venne seppellito a Venezia, come l’artista stesso aveva precedentemente richiesto.

La vita di Igor Stravinskij Figlio d’arte del celebre basso del teatro Mariinskij, Fedor Stravinskij, Igor nacque a Lomonosov, in Russia, il 17 giugno del 1882. Iniziò a dedicarsi allo studio del pianoforte a 9 anni. Nel 1905 si laureò in giurisprudenza ma all’università affiancò gli studi di armonia e contrappunto e di pianoforte. Durante gli anni alla facoltà di legge conobbe il figlio del compositore Nikolaj Rimskij-Korsakov che gli presentò il padre. Rimskij-Korsakov, dopo iniziale diffidenza, accettò di dargli lezioni. Un anno dopo la laurea, l’artista sposò la cugina Katerina Nossenko, dalla quale avrà quattro figli. Le prime opere musicali di Stravinskij risalgono al 1907 con la “Sinfonia in mi bemolle”, composizione che presenta forti influenze della musica di Rimskij-Korsakov, e la suite di canzoni dedicate alla moglie “La faune et la bergère”.

I primi successi Le opere sinfoniche “Feu d’artifice” e “Scherzo Fantastique” catturarono l’attenzione di Sergej Djagilev che il 6 febbraio del 1909 le ascoltò ai Concerti Ziloti a San Pietroburgo. L’impresario teatrale gli commissionò, allora, l'orchestrazione di due brani di Chopin per il suo balletto “Les Sylphides” e subito dopo gli chiese la composizione di un balletto originale, “L’uccello di fuoco”, tratto da una fiaba russa. Stravinskij terminò la scrittura del balletto nel maggio del 1910 e, il mese successivo, partì per la prima rappresentazione della sua opera a Parigi. La performance fu un grandissimo successo che fece imporre l’artista all’attenzione della scena musicale europea. Nello stesso periodo Stravinskij conobbe anche l’eccezionale maestro francese Claude Debussy, con il quale resterà amico fino alla morte di quest’ultimo. Del collega russo Debussy disse: “È proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica. Si aggira come un giovane selvaggio, con cravatte da pugno nell'occhio, baciando la mano alle signore, mentre al contempo pesta loro i piedi. Da vecchio, sarà insopportabile, o meglio non sopporterà nessuna musica; ma per ora è straordinario”. Sempre per Djagilev, Stravinskij realizzò il balletto “Petruska”, nel quale si iniziarono a delineare le caratteristiche musicali del compositore consacrate dal successivo “La sagra della primavera” che ne decretò la fama mondiale.

L’abbandono della Russia e le difficoltà economiche L’ultimo viaggio in Russia fu nel 1914. In seguito, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e della successiva Rivoluzione d’ottobre, Stravinskij fu costretto a stabilirsi in Svizzera lasciando tutti i suoi beni in patria. In questo periodo il compositore dovette affrontare gravi difficoltà economiche. Abbandonate le gradi composizioni orchestrali, l’artista iniziò a lavorare a opere per occasioni specifiche e ampiamente retribuite. Con lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz e il direttore d’orchestra Ernest Ansermet, diede vita a uno spettacolo ambulante, una sorta di piccolo teatro da spostare di paese in paese. Ne nacque “L’Histoire du soldat” nel 1918. L’influenza spagnola che colpì il maestro e vari suoi amici e collaboratori, bloccò però il progetto dello spettacolo itinerante attraverso la Svizzera. Una volta guarito, durante un viaggio in Francia, Stravinskij tornò in contatto con Djagilev che gli propose di comporre un nuovo balletto su musiche di Giovanni Battista Draghi detto Pergolesi. Ne venne fuori l’opera “Pulcinella” che segnò l’inizio del periodo neoclassico del compositore. Per le scene e i costumi il maestro collaborò persino con il geniale artista Pablo Picasso.

Il periodo francese e le relazioni Nel 1920, dopo la prima di “Pulcinella”, Igor Stravinskij decise di trasferirsi in Francia e, l’anno seguente, realizzò le “Sinfonie di strumenti a fiato” in memoria di Claude Debussy. Al periodo francese sono legate numerose conoscenze e relazioni con donne dell’alta società. Seppur non considerato generalmente bello, il compositore era molto fotogenico e affascinante. Alla sua opera artistica si affiancavano voci su sue presunte avventure e legami sentimentali, tra cui una storia anche con Coco Chanel. In realtà Igor era molto devoto alla famiglia anche se non particolarmente fedele alla moglie con la quale rimase comunque sposato fino alla morte di lei nel 1939. Il rapporto più significativo fu però con la seconda moglie Vera De Bosset. I due si conobbero nei primi anni ’20 quando erano entrambi sposati. La relazione divenne seria e la donna decise di lasciare il marito per poi convolare a nozze con il compositore nel 1940. Fino al 1924 Stravinskij si spostò in Francia prima a Biarritz e poi a Nizza e realizzò numerose composizioni tra le quali l’opera buffa “Mavra”. Nel 1925 il maestro partì per la prima volta per gli Usa dove rimase due mesi. Da questo momento l’artista divenne un cosmopolita viaggiando il molte grandi città tra le quali Parigi, Venezia, Berlino e Londra. Tra il 1926-1927, intanto, compose l’opera oratorio “Oedipus Rex", collaborando per il testo con Jean Cocteau. Nel 1934 ottenne la cittadinanza francese e fino alla fine del decennio scrisse numerose opere e concerti, tra cui una delle più conosciute è “Symphonie de Psaumes”.