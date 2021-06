Drag Race Italia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Drag Priscilla

Tradizionalmente periodo legato all'annuncio dei nuovi format e palinsesti TV, questi ultimi giorni di giugno forniscono risposte più certe ai molti fan di Tommaso Zorzi , l'influencer e personaggio molto amato del piccolo schermo, che si stanno interrogando sul futuro dell'ormai lanciatissimo 26enne milanese. Discovery Plus ha reso ufficiali i nomi dei componenti della giuria della prossima edizione del programma “ Drag Race Italia ”: Zorzi, la cui presenza era stata già anticipata, sarà giurato nelle prossime puntate, in onda a partire da novembre. Insieme a lui, l'attrice e scrittrice Chiara Francini e la Drag Priscilla (all'anagrafe Mariano Gallo).

Un futuro da giurato in TV

È una stagione d'oro per Tommaso Zorzi, questa. Al centro delle cronache mondane con il racconto via social media delle sue vacanze vip, la sue estate segue un inverno ed una primavera pieni di impegni lavorativi, che hanno visto schizzare alle stelle la popolarità del giovane influencer milanese, vincitore dell'ultima edizione, quella dei record, del “Grande Fratello”. Zorzi, che ha da poco smesso di occupare la poltrona di opinionista di punta del programma “L'isola dei famosi”, sarà tra pochi mesi volto fisso della giuria di “Drag Race Italia”, versione nostrana del programma statunitense “America's Next Drag Superstar”, format di successo che approda su Discovery Plus. Non si conoscono al momento i dettagli della formula italiana dello show ma i vertici della rete puntano ad innalzare l'attesa con l'annuncio dei giurati che, già sulla carta, formano una schiera equilibrata e sicuramente interessante. Oltre a Tommaso Zorzi, è stata confermata la presenza di Chiara Francini (FOTO) e di Mariano Gallo nei panni sfavillanti di Priscilla Drag Queen.

L'opinione di Zorzi sulla gavetta

Recentemente Tommaso Zorzi aveva espresso la sua posizione riguardo alle molte domande che gli sono state rivolte circa la sua presenza massiccia in TV nell'ultima stagione, cui si aggiungono le partecipazioni in radio dove l'influencer ha condotto uno spazio personale. Zorzi ha commentato le sue molte apparizioni e la sua presenza fissa in alcuni programmi molto popolari come parte integrante di quella gavetta che è chiamato a fare, prima di misurarsi con la sfida della conduzione di un programma tutto suo che è tra gli obiettivi del suo futuro. L'influencer ha aggiunto che la gavetta comprende, come è giusto, rifiuti e consensi e che è necessario mettersi nelle condizioni di lavorare in un contesto dove ci si sente a proprio agio, purché si esprimano opinioni sensate perché il pubblico non è sempre disposto a perdonare i passi falsi.