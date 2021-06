Roberto Bolle and Friends all'Arena di Verona: nuova data ad agosto

Dopo lo straordinario successo di vendite di martedì 3 agosto, già sold out, la Fondazione Arena di Verona è felice di comunicare che lo spettacolo Roberto Bolle and Friends (QUI TUTTE LE NEWS SU ROBERTO BOLLE) raddoppia con una nuova data lunedì 2 agosto alle 21.15. L’evento, in coproduzione con Artedanza s.r.l., riporta anche per il 2021 le stelle mondiali della danza nella suggestiva cornice dell’anfiteatro veronese e si conferma uno degli eventi più amati dal pubblico. A fianco dei nuovi ed innovativi allestimenti, il Festival lirico 2021 ha riproposto tutti i gala in cartellone, tra cui l’immancabile appuntamento con la grande Danza per una serata attesissima dai fan che da ogni parte d’Italia – e non solo – accorrono attorno alla star mondiale Roberto Bolle (L’Étoile torna con OnDance a Milano: date e foto), vero e proprio beniamino areniano.

