L'Arena di Verona riapre con l'Aida diretta da Riccardo Muti. VIDEO

Con un'inaugurazione che resterà nella storia ha preso il via la 98esima edizione del Festival lirico. In scena l'opera di Verdi eseguita in forma di concerto per festeggiare i 150 anni dalla prima rappresentazione al Cairo. Sul podio il Maestro Muti che torna in Arena dopo 41 anni. Seimila le persone consentite a fronte delle oltre 13mila dell'era pre-Covid